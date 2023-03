🎥 Scènes de chaos à Naples avant le retour contre Francfort

Après la victoire 0-2 conquise à l'aller, le Napoli va tenter de confirmer son avantage pour s'offrir un quart de finale de Ligue des Champions, mercredi soir, contre l'Eintracht Francfort.

Une rencontre pour laquelle les supporters de l'Eintracht ne sont pas conviés. Après les incidents ilmpliquant des supporters de Francfort, la saison dernière en Europa League et du début de saison en Ligue des Champions, les autorités napolitaines ont décidé d'interdire la vente de tickets aux supporters de l'Eintracht.

Mais plusieurs centaines de supporters de l'Eintracht ont tout de même pris la direction de Naples et de nombreux incidents émaillent l'avant-match dans les rues de Naples...

Shocking scenes currently ongoing in Naples:



guerrilla in downtown, a squad of 20 policemen risking their life, as a Eintracht and Atalanta hooligans allied are setting on fire the city.



Naples is currently hostage of 300 hooligans pic.twitter.com/yFqgQBmEoc