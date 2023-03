Le Club de Bruges prêt à piocher à nouveau au FC Barcelone

La saison n'est pas encore finie, mais le Club travaille déjà activement en coulisses pour préparer le prochain exercice. Le champion de Belgique prépare déjà son mercato estival et voudrait refaire un coup à la Ferran Jutgla.

Le Club de Bruges aurait trouvé un accord en début d'année avec Victor Barbera, joueur de l'équipe B du FC Barcelone, selon Mundo Deportivo. Le joueur est en fin de contrat et ne parvenait pas à trouver un accord avec le club blaugrana pour prolonger son bail.

Les Blauw en Zwart auraient également jeté leur dévolu sur un autre joueur du club catalan. Il s'agit d'Ilias Akhomach, âgé de 18 ans. Il semblait se diriger vers Leeds United en Premier League, mais le club anglais étant proche de la relégation, le jeune joueur en fin de contrat préfère attendre.

Reste à savoir si le joueur lui-même souhaite suivre son coéquipier Barbera. Lui non plus ne signera pas de nouveau contrat à Barcelone, mais outre Leeds United, des équipes européennes de premier plan comme le FC Séville et l'AC Milan seraient également intéressées par sa signature.