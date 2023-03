Genk furieux après l'annonce de la sélection de Tedesco : "Un manque total de respect !"

La liste de Domenico Tedesco n'a pas manqué de faire bondir Dimitri De Condé, directeur technique du Racing Genk.

Pas de Mike Trésor ou Bryan Heynen dans la sélection de Domenico Tedesco ce vendredi. Le sélectionneur national a expliqué connaître ces joueurs et leurs profils, et que cela était "dur" de se priver d'eux. "Nous les connaissons, nous savons de quoi ils sont capables. C'était dur de se priver d'eux. Mais si on prend l'exemple de Mike Trésor, il y a beaucoup de concurrence à son poste avec notamment Carrasco et Trossard. Ce n'était pas une décision et si l'effectif avait été plus élargi, il serait certainement dedans", s'est justifié Tedesco.

Une explication qui ne passe absolument pas pour Dimitri De Condé, Head of Football du KRC Genk. Dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws, il a enragé de ne pas voir ses deux poulains repris avec les Diables. "Nous évaluerons notre coopération avec la fédération en interne. Je remarque que des joueurs qui ne jouent pas dans leur club sont convoqués. Je pense que c'est un manque total de respect envers notre club."

De Condé reproche également à la fédération son manque de clarté dans sa communication. Le club ne pouvait en effet pas être tenu au courant de la présélection, et la fédération a refusé de donner plus d'informations avant l'annonce officielle. Genk trouverait cela injuste que certains joueurs d'autres clubs aient été informés de leur (non) sélection.

Le club a également publié une réponse à cette liste après qu'elle ait été révélée. Sans équivoque...