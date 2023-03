Après Simon Adingra, un autre Saint-Gillois appelé pour la première fois en sélection

Les résultats de l'Union Saint-Gilloise continuent d'attirer les regards. Même autour des joueurs qui jouent moins : Koki Machida a ainsi été appelé pour la première fois avec le Japon.

Le Japon vient de dévoiler sa première liste après la Coupe du Monde au Qatar où l'équipe avait notamment battu l'Allemagne et l'Espagne. Quatre joueurs de Pro League y figurent : Daniel Schmidt et Daiki Hashioka (Saint-Trond), Ayase Ueda (Cercle de Bruges) ainsi que Koki Machida.

Le défenseur de l'Union Saint-Gilloise est ainsi appelé pour la première fois en sélection malgré ses son bilan de six matchs disputés en championnat et de zéro minute en Europa League. Le Nippon de 25 ans est arrivé il y a un an en provenance des Kashima Antlers. Il sera en fin de contrat en juin prochain.