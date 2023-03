Seraing désabusé et dégoûté : "Je trouve cela hallucinant"

Mauvaise opération pour Seraing qui s'est incliné (2-1) lors de son déplacement à Saint-Trond pour le compte de la 30e journée de Jupiler Pro League samedi.

Largement dominés par Saint-Trond dans les premières minutes de la rencontre, les Sérésiens ont fini par céder. Mal sorti, Dietsch semblait toutefois gêné par Hayashi avant de voir le ballon filer dans les pieds de Gianni Bruno qui a converti son occasion (24e). L'attaquant prêté par La Gantoise allait de son doublé (83e) avant que Marius Mouandilmadji ne réduise l’écart pour Seraing d’une frappe puissante dans un angle fermé (88e).

"Je suis très déçu. Je pense que nous avons fait un bon match et je suis très fier des garçons. Aujourd'hui, on méritait quand même plus, je pense", a confié Jean-Sébastien Legros au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre. "Je pense que le premier but doit être annulé, c'est évident. Je vois que dans certaines phases similaires, cela est sifflé. Que ce ne soit pas une faute, je trouve cela hallucinant. Je n'ai pas de mots pour l'exprimer. Je ne comprends vraiment pas", a lâché le T1 des Métallos.