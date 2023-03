Un bon nul pour Seraing avant la dernière ligne droite

Les Sérésiens jouaient une rencontre amicale ce jeudi après-midi.

Ce jeudi, les Metallos se déplacaient au sein du camp d'entraînement de Frescaty pour affronter le club mère, le FC Metz.

Dans cette rencontre, les Sérésiens ont fait jeu égal face à l'actuel 4e du championnat de Ligue 2. Seraing avait même ouvert le score à la 28e minute, via Ifoni. C'est Mbaye qui a égalisé seulement 4 minutes plus tard. Le score ne changera plus jusqu'à la fin de la rencontre.

Il restera ensuite 4 rencontres de Pro League aux hommes de Jean-Sebastien Legros pour ne pas définitivement perdre la face. Seraing est lanterne rouge, avec 8 points de retard sur le premier non-relégable, Eupen.