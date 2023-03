Un expert en transfert annonce le départ probable de Boniface

Boniface a quitté Bodo Glimt à l'été 2022 pour un montant d'environ deux millions d'euros et n'a cessé de faire parler de lui depuis. L'attaquant de 22 ans est encore sous contrat avec l'Union SG jusqu'en 2026 et sa valeur marchande s'élève à six millions d'euros.

Cette saison, Boniface a inscrit 19 buts et délivré huit passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues. Le Nigérian est devenu le leader offensif de l'Union SG après le départ de Deniz Undav. Romano parle d'un prix d'achat compris entre 10 et 15 millions d'euros.

Victor Boniface, one to watch in summer as he’s expected to make his move after huge season with Union St Gilloise 🇳🇬



Boniface has scored 10 Europeal goals this season with two assists — price tag will be around €10/15m. pic.twitter.com/AM14WUBMG3