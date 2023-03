Mbappé calme le jeu après la démonstration de la France face aux Pays-Bas

La France a déroulé rapidement face aux Pays-Bas. Une victoire qui n'a souffert d'aucune contestation, mais le nouveau capitaine Kylian Mbappé a calmé le jeu.

La France a digéré le traumatisme de la finale perdue contre l'Argentine. Pour leur premier match de 2023, les Bleus ont écrasé les Pays-Bas (4-0). Une entame de qualifications pour l'Euro 2024 très réussie, et une inauguration de brassard parfaite pour Kylian Mbappé.

"On s'est préparés toute la semaine avec l'idée de ne pas décevoir notre public. C'était la première fois après le Mondial et on voulait donc rester dans la lignée de ce qu'on y a réussi, excepté la finale", déclarait le capitaine Mbappé dans des propos retranscrits par L'Equipe.

"On est tous très contents, c'est un bon premier pas mais tout reste à faire dans ce groupe. Il ne faut pas s'enflammer, ce n'est qu'un début même si aujourd'hui ça a bien fonctionné", conclut le joueur du PSG.