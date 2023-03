🎥 Christian Benteke fait encore parler la poudre

Christian Benteke n'a pas été retenu dans l'équipe des Diables Rouges. Le grand attaquant donne actuellement le meilleur de lui-même en MLS à DC United. Benteke a de nouveau été décisif lors du match contre le New England Revolution.

L'ancien de Liverpool espère convaincre Tedesco de l'inclure également dans la prochaine sélection. L'attaquant l'a déjà fait savoir dans une interview accordée à La Capitale. Il a déjà envoyé un signal au sélectionneur national. Dimanche, DC United s'est certes incliné 1-2, mais Benteke a inscrit son troisième but en cinq matches.

BenteGOAL. 👊



Christian Benteke gives D.C. the advantage headed into halftime. #VamosUnited pic.twitter.com/6tCKyGE0aa