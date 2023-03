Voici les trois nommés pour le Trophée Goethals

Le trophée sera remis ce lundi à Grimbergen. Il récompensera le meilleur entraîneur de l'année 2022.

Comme chaque année, le Trophée Raymond Goethals sera remis au meilleur entraîneur de la Pro League. Celui de l'année 2022 sera connu ce lundi à Grimbergen.

Le lauréat est élu par d'anciens joueurs, entraîneurs et sélectionneurs et finalistes de cette année sont : Karel Geraerts, Carl Hoefkens et Wouter Vrancken.

En parallèle sera également remis le trophée Dominique D'Onofrio (meilleur jeune) à Bilal El Khannouss ou Arthur Vermeeren.