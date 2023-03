Pourquoi les Ostendais sont optimistes avant le Standard

Mal embarqué dans le bas de tableau, le KVO accueille le Standard, samedi soir à la Côte. Une rencontre que Dominik Thalhammer aborde avec enthousiasme, malgré la situation délicate de son club.

Le KVO reste pourtant sur une douloureuse défaite à Westerlo, où les Côtiers avaient eu énormément d'occasions. "C'était douloureux de ne rien ramener de notre déplacement, parce qu'on a fait un très bon match là-bas", constate Dominik Thalhammer.

"On ne joue pas comme un candidat à la descente "

Et c'est sur cette prestation en Campine que le coach ostendais veut s'appuyer avant la réception du Standard. "On a su être dominants contre une équipe du haut de classement comme Westerlo et, malgré la défaite, c'était une prestation encourageante", insiste-t-il.

"Cela doit nous donner de l'espoir avant le match de samedi contre le Standard, parce qu'on a montré qu'on pouvait faire le jeu et être l'équipe qui domine, le groupe est en forme et on n'abandonne pas parce qu'on ne joue pas comme un candidat à la descente."