Raclée, hat-trick et.... Eden Hazard à l'assist

Le Real Madrid s'est rassuré avant de retrouver le FC Barcelone en Coupe du Roi. Eden Hazard a même rejoué.

C'est assez rare pour le souligner : Eden Hazard a joué avec le Real Madrid. 25 minutes pour être précis. L'ancien Diable Rouge a remplacé Karim Benzema et aurait pu y aller de son petit but... il a cependant loupé le cadre sur un rebond. Il a néanmoins signé une passe décisive sur le 6ᵉ but signé Vazquez.

Benzema, de son côté, a signé un triplé en première période, et en 7 minutes. Le score final est de 6-0. Les autres buteurs sont Rodrygo et Asensio. Le Real Madrid reste à distance du FC Barcelone en haut du classement de LaLiga.

Ce mercredi à 21h00, le Real Madrid affrontera le FC Barcelone en Copa Del Rey.