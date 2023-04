Un jeune Brugeois met tout le monde d'accord

Jorne Spileers est en train de faire ses premiers pas au Club Brugge. Contre Malines, il a de nouveau réalisé un bon match. Son ancien entraîneur chez les jeunes, Nosa Obasohan, n'est pas surpris.

"Pour moi, ce n'est pas une surprise", a déclaré Obasohan à Het Nieuwsblad. "Jorne a un vrai talent. Lors de la préparation, je pensais déjà qu'il était le meilleur de tous les jeunes. À l'entraînement, il s'est montré très à l'aise en tant que défenseur, car il possède également des qualités offensives exceptionnelles. Dans une équipe dominante comme le Club de Bruges, on attend de vous que vous brisiez les lignes et que vous dribbliez sous la pression. Et il est très à l'aise dans ce domaine.

Spileers pourrait devenir un leader au sein du Club. "Jorne est un gars de la classe ouvrière, qui s'entend bien avec tout le monde et qui est très sociable. Par exemple, il est venu me demander si je connaissais quelques mots d'espagnol pour diriger Ordoñez, qui jouait avec lui à NXT. Je lui ai dit : tu devrais peut-être les chercher toi-même, faire une liste et vérifier avec Eder (Balanta, ed.). Eder m'a dit par la suite qu'il l'avait effectivement fait".

Le Club jouera déjà un match à domicile contre le Seraing vendredi prochain. Le champion en titre occupe actuellement une décevante cinquième place en Jupiler Pro League.