Mehdi Bayat évoque le futur de Charleroi et les potentiels nouveaux investisseurs

L'administrateur délégué de Charleroi, invité sur le plateau de La Tribune ce lundi, a évoqué le futur du club, qui pourrait s'écrire en collaboration avec de nouveaux investisseurs.

Sur le plateau de l'émission hebdomadaire de la RTBF, Bayat a expliqué à quelles conditions il accepterait l'arrivée de nouveaux investisseurs au sein du club.

"Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux investisseurs, que j'appellerai d'ailleurs plutôt partenaires. Je veux continuer à faire grandir le club. Notre volonté est aussi de pouvoir concurrencer les grands, qui peuvent appuyer sur un bouton et débloquer des fons venant de l'étranger. Mais cela peut les empêcher de travailler, c'est ce qu'on voit dans les bilans catastrophiques sui sortent chaque année de la Pro League. Parfois, des investisseurs ne sont pas toujours là pour le bien du club. Certains clubs peuvent compter sur de gros partenaires qui perdent des millions en injectant de l’argent. Et moi ça m’énerve."

"Le football belge est en danger, en court et à moyen terme, car des puits sans fond, ça n'existe pas. Tous les clubs du pays ne sont pas Anderlecht, qui a la chance d'avoir des investisseurs solides qui assument jusqu'ici. Mais on le voit à Ostende : des fois, on se dit qu'on va couper l'hémorragie. Ma mission, c'est de faire en sorte que le Sporting de Charleroi continue d'exister."