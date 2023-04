Ait El Hadj incompris par Mazzù : "J'ai même reçu des compliments de Hoedt et de Van Crombrugge"

Anouar Ait El Hadj est passé d'Anderlecht à Genk l'hiver dernier. Le jeune milieu offensif est conscient qu'il est en partie responsable de son échec chez les Mauves, mais il y voit aussi une autre raison.

"A la fin de la saison, Kompany m'a donné du courage et de la confiance. Il allait m'emmener au sommet à nouveau, mais il est ensuite parti pour Burnley", a déclaré Anouar Ait El Hadj à Het Belang van Limburg.

Et ce départ a été douloureux pour le milieu offensif, car Felice Mazzù ne croyait pas du tout en lui. "Mazzù est une bonne personne. Mais après deux semaines, il était déjà clair que je ne correspondais pas à sa philosophie de jeu. Pourtant, j'ai travaillé très dur, j'ai même été félicité par des joueurs expérimentés comme Van Crombrugge et Hoedt. J'aurais aussi été applaudi par Kompany, c'est sûr".

À un moment donné, il a voulu forcer un transfert et a refusé de jouer pour les Futures. "Au bout de trois ou quatre jours, on m'a de nouveau repêché. J'ai joué pour les Futures et je n'ai pas été puni. Mais j'ai été heureux que Genk se soit manifesté en janvier. Le projet qu'ils m'ont proposé était intéressant", a conclu Ait El Hadj.