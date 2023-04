L'histoire folle de la révélation du Club de Bruges : "J'avais vraiment besoin d'une pause"

Lancé pour la première fois au mois d'octobre, le jeune défenseur central de 18 ans n'a plus quitté la pelouse depuis 270 minutes.

L'histoire de Jorne Spileers est assez folle. Alors qu'il faisait partie du noyau du Club NXT la saison dernière, l'entraîneur Rik De Mil l'avait envoyé dans une catégorie inférieure, en U18. "Chaque week-end, il fallait attendre et voir. Je scrutais la sélection, je voyais que je n'y étais pas. Le lundi soir, je regardais le match dans mon canapé. Prendre du plaisir devenait très difficile. Je ne voulais pas arrêter mais j'avais besoin de faire une pause, loin du football" raconte le joueur de 18 ans dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

Avance rapide jusqu'à cette saison, où Jorne Spileers a reçu sa chance, contre toutes attentes, au début du mois d'octobre contre Malines. "Le Club NXT devait se rendre à Virton, j'ai vu que je n'étais pas dans la sélection. Le vendredi, on a fait une opposition 11 contre 11 à l'entraînement et je me suis retrouvé dans le onze de départ. Après la séance, Carl Hoefkens m'a approché et m'a dit 'Es-tu prêt ? Tu en auras besoin, tu seras titulaire demain.'

Après deux fois 90 minutes (Malines et Westerlo), Jorne Spileers est retourné avec le Club NXT jusqu'au mois de mars et la réception du Standard. Depuis, le jeune défenseur central a disputé les 270 dernières minutes du Club et est pressenti pour être à nouveau titulaire, ce vendredi soir contre Seraing.