Teddy Chevalier et Jérémy Perbet, les deux anciens de D1 qui se tirent la bourre en N1

L'un a 35 ans, l'autre en a 38. Les deux occupent la tête du classement des buteurs en Nationale 1. Adriano Bertaccini est troisième pour un podium entièrement constitué (d'anciens) joueurs professionnels.

La Nationale 1 abrite plusieurs anciens joueurs de Jupiler Pro League. Adrien Bongiovanni, Béni Badibanga, Fadel Gobitaka, Mohamed Dahmane ou encore Roman Ferber, plusieurs terminent leur carrière au pied du monde professionnel ou y font une étape pour se relancer.

Sans surprise, c'est principalement dans les équipes qui se battent pour le titre que l'on trouve ces anciens professionnels : le Patro Eisden, le RFC Liège mais aussi la RAAL et les Francs-Borains, sans oublier l'Olympic Charleroi et Tessenderlo. Au sommet du classement des buteurs, ce sont d'ailleurs deux visages bien connus de la Jupiler Pro League que l'on retrouve : Teddy Chevalier et Jérémy Perbet.

Ambition équivalente, efficacité toujours optimale

Fort de ses 24 buts en 29 rencontres, c'est Chevalier qui occupe la tête du classement. L'ancien joueur de Zulte, Lens, Courtrai et Mouscron n'a rien perdu de son sens du but et fait aujourd'hui les beaux jours des Francs-Borains. Actuels troisièmes, les hommes du président Georges-Louis Bouchez ont planté à 61 reprises depuis le début de saison, Chevalier est impliqué dans 40% de ceux-ci.

Près d'un but sur deux venu des pieds d'un seul et unique joueur, fait assez rare pour être souligné. Teddy Chevalier, malgré son 36e anniversaire au mois de juin, est toujours l'élément déterminant du RFB. Retrouver le monde professionnel pour une dernière pige en Challenger Pro League, voici tout le mal que l'on peut souhaiter à l'attaquant français.

Derrière lui, c'est un autre Français qui occupe la deuxième place de ce classement : Jérémy Perbet. Comme il l'avoue aisément lui-même, le joueur de 38 ans n'a jamais été connu pour sa vitesse impressionnante, mais exploite particulièrement bien ses qualités pour inscrire 22 roses depuis le début de la saison. Arrivé à Rocourt la saison dernière, Perbet affiche la statistique de 44 buts en 59 matchs.

Avec le RFC Liège, Perbet est le dauphin du Patro Eisden et souhaite à tout prix emmener le Matricule 4 dans le monde professionnel. Dans sa carrière, l'ancien de Charleroi, Gand, Mons, Louvain et Villarreal a disputé 510 rencontres... et nous a confié vouloir atteindre les 600. Le jusqu'au boutisme et l'envie de vaincre, voilà ce qui motive encore celui qui fêtera son 39e anniversaire en décembre.

Avec la troisième place détenue par Adriano Bertaccini (Tessenderlo, ex-Genk, 21 buts) le podium est entièrement occupé par des anciens joueurs professionnels. Pas si facile, cette Nationale 1.