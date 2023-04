Chelsea réagit aux chants scandaleux de ses supporters

Alors que leurs idoles réalisaient à nouveau une prestation morose, les fans de Chelsea n'ont rien trouvé de mieux que d'entonner des chants à caractère homophobe.

En réaction à cet épisode, le club a réagi par voie de communiqué.

"Le Chelsea Football Club considère que toute forme de comportement discriminatoire est totalement inacceptable. Il dénonce les chants homophobes de certains supporters locaux à Molineux (le stade de Wolverhampton, ndlr) cet après-midi", écrit le club. "Chelsea continuera à travailler en étroite collaboration avec Chelsea Pride (groupe de supporters représentant la communauté LGBTQ+, ndlr) et la communauté du football au sens large pour éradiquer ces chants ignobles."

La Premier League a elle aussi réagi à cette épisode regrettable, signe que beaucoup de travail reste à faire dans le football anglais pour faire évoluer les mentalités.

The homophobic chanting heard at the Wolverhampton Wanderers versus Chelsea fixture today has no place in football or society.



The Premier League condemns all forms of discrimination. Football is for everyone. https://t.co/rDFlfL1nbA