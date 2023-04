"Si l'Union Saint-Gilloise pouvait nous donner un petit coup de main, ça ferait plaisir"

Clinton Mata revient petit à petit à son niveau. Sur son côté droit, il pourrait être crucial pour le sprint final qui s'annonce avec Gand pour le top 4.

Même si Bruges n'a pas livré son meilleur match de la saison, la victoire 2-0 contre Seraing est importante. A deux matchs de la fin de la phase classique, le Club ne peut plus se permettre de laisser passer le moindre point s'il veut déloger Gand du top 4.

Les trois points d'hier soir ont donc soulagé le noyau : "Le coach nous avait de ne pas prendre Seraing de haut, de les respecter, c'est ce que l'on a fait. On a commencé le match avec la même envie qu'à Malines. Ca pouvait être plus que 2-0 mais on ne va pas être trop gourmands, on va se contenter de ce score. On a mis du temps à faire sauter le verrou, c'était un match difficile, ils sont restés assez défensifs. On a dû être patients" explique Clinton Mata au micro d'Eleven.

La victoire permet aux Brugesois de repasser un point devant Gand en attendant le match de ces derniers contre l'Union Saint-Gilloise : "Il ne faut pas déja se croire dans le top 4, rien n'est encore fait" confie Mata. Quitte à devenir supporter de l'Union pour quelques heures ? "Je ne regarde pas les autres équipes, il faut se concentrer sur nous mêmes. Mais c'est clair que si l'Union pouvait nous donner un petit coup de main, ça ferait plaisir".