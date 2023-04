Ives Serneels après la défaite surprise des Flames : "On a manqué de professionnalisme"

Les Red Flames se sont inclinées hier face à l'Autriche sur le score de 3-2, après avoir pourtant mené 0-2.

Au vu de ce scénario, n'importe quel coach serait déçu. D'habitude très positif dans ses analyses, le sélectionneur des Flames, Ives Serneels, n'a pas caché ses regrets après cette rencontre que ses joueuses devaient, selon lui, "ne jamais perdre".

"En première mi-temps, la rencontre était fermée, des deux côtés (0-0 à la mi-temps, ndlr). A la mi-temps, j’ai essayé d’adapter certaines choses et en deuxième mi-temps, jusqu’à la 75e minute, l’équipe a fait de très belles choses, mais dans les dernières quinze minutes (où les Flames ont encaissé les 3 buts, ndlr), on a manqué d’expérience et de patience pour gagner ce match ou au moins pour ne pas le perdre", a déclaré Serneels.

"On a manqué de professionnalisme, pour ne pas relancer de suite, gagner du temps, ne pas se précipiter. Nous devons absolument travailler ça pour être capable de gagner ce genre de match", a continué le sélectionneur. "Le match doit être fini après 75 minutes et alors on dit que c’est très bien ce que l’on a fait. Mais à la fin, on a perdu notre concentration, on a manqué d’intelligence. Il faut apprendre de ces petits détails pour espérer gagner contre des équipes comme l’Autriche, mieux classée que nous, mais nos erreurs se sont payées cash ce soir."