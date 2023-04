Brandon Mechele explique la différence entre scott Parker et Rik de Mil

Le Club de Bruges a pris trois points importants ce vendredi. L'équipe de Rik De Mil est toujours en quête d'une place dans le top 4, mais doit que Gand continue de perdre des points. Après le licenciement de Scott Parker, les choses vont un peu mieux.

Brandon Mechele indique dans une interview sur le site du Club de Bruges que De Mil apporte quelque chose de plus au groupe. "Il y a une communication claire au sein du groupe, du staff aux joueurs. C'est ce qui nous manquait un peu, cette clarté", indique Mechele dans l'interview. "On voit que ça peut faire beaucoup, ce n'est que du positif pour nous. Pour nous, il y a maintenant deux finales à suivre et la prochaine est celle de Westerlo.

"Nous allons nous préparer pour cela et aller de l'avant. Après ce six sur six, il y a de la confiance, tout le monde est prêt. La concurrence est grande, tout le monde se tient en haleine", poursuit le défenseur central. Il y a encore plusieurs duels cruciaux à venir et le Club de Bruges verra plusieurs joueurs revenir de blessure au bon moment.

"Skov Olsen revient de blessure, Meijer n'est plus malade. Les jeunes joueurs ont des qualités, car sinon ils n'auraient pas l'occasion de jouer. Ils apportent une certaine envie dans l'équipe, c'est un bon mélange entre la jeunesse et l'expérience."