Un joueur du Real Madrid aurait prémédité de frapper un adversaire

Le coéquipier de Thibaut Courtois et Eden Hazard au Real Madrid est impliqué dans une sale affaire après la rencontre face à Villarreal.

Après la défaite au Bernabeu face à Villarreal (2-3), Federico Valverde avait visiblement un oeuf à peler avec le joueur adverse, Alex Baena.

Selon AS et Marca, Valverde a attendu Baena sur le parking du bus de son équipe, une demi-heure après la fin du match, sur le parking du bus de son équipe. Valverde serait surgi alors que Baena était sur son téléphone portable, l'aurait frappé, et lui aurait crié : "Dis-moi maintenant ce que tu m'as dit sur mon fils".

Baena aurait, selon plusieurs médias espagnols, en effet lâché des insultes sur le fils de Valverde, après s'être déjà attaqué à lui lors d'une rencontre de championnat s'étant déroulée le 19 janvier dernier. "Pleure maintenant que ton fils ne va pas naître", aurait dit Baena à Valverde.