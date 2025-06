OFFICIEL : Besnik Hasi reste l'entraîneur du RSC Anderlecht

Il ne manquait que l'officialisation, et la voici tombée. Besnik Hasi reste l'entraîneur du RSC Anderlecht en vue de la saison prochaine.

Le Sporting d'Anderlecht a pris sa décision il y a plusieurs jours déjà : Besnik Hasi reste bel et bien l'entraîneur des Mauve & Blanc pour l'entame de la saison 2025-2026. Aucune des pistes évoquées ne s'est avérée concrète, et le Kosovar a presque dès le début été l'option n°1 d'Olivier Renard et Wouter Vandenhaute.

Nous vous expliquions récemment à la fois les raisons et les risques liés à ce choix par ici.

L'officialisation est désormais tombée via le site du RSCA, dans un communiqué que nous relayons ici en intégralité :

Besnik Hasi sera l'entraîneur principal du RSC Anderlecht lors de la reprise de la saison 2025-2026. Le coach est arrivé avant le début des play-offs. L'option de son contrat a été levée, transformant le contrat de Besnik en contrat à durée indéterminée.

Sports Director Olivier Renard : "Besnik a appris à bien connaître le groupe pendant les play-offs. Nous avons eu de nombreuses discussions avec Besnik ces dernières semaines, qui ont montré que l'analyse et les intentions de l'entraîneur sont conformes à celles de la direction sportive. Il y a du travail à faire. Besnik connaît les joueurs, le championnat et les attentes du club et il a maintenant la possibilité de poursuivre son travail, avec une pleine préparation et dans une dynamique renouvelée."

Besnik Hasi : "Je suis fier et heureux de la confiance du club et je me réjouis de poursuivre mon travail. Ces dernières semaines, j'ai pu constater de près ce qui fonctionne bien et moins bien au sein de l'équipe première. En étroite collaboration avec la direction sportive, je veux mettre à disposition ces expériences pour franchir les étapes nécessaires en vue de la saison prochaine.”