Le Standard ne le conservera pas, et son club non plus : "Le coach n'est pas convaincu"

Prêté par le Sporting Portugal, Sotiris Alexandropoulos ne restera pas au Standard. Son option d'achat est jugée bien trop élevée pour le club liégeois.

Le cas de Sotiris Alexandropoulos (23 ans) a fait hausser bien des sourcils cette saison à Sclessin. Le talent du milieu de terrain grec sautait aux yeux : quand il était aligné par Ivan Leko, Alexandropoulos étalait ses qualités techniques, sans jamais être véritablement décisif.

Pas le plus bosseur, le joueur prêté par le Sporting Portugal finira par être régulièrement mis de côté par Leko, se contentant d'entrées au jeu - 6 titularisations seulement en phase classique, 4 en Europe Playoffs - et finissant la saison sans aucune action décisive au compteur.

Malgré ses qualités, rien d'étonnant donc à ce que Sotiris Alexandropoulos ne soit pas conservé par le Standard, son option d'achat de 3 millions d'euros étant bien trop élevée. Il retourne donc à Lisbonne... où il ne devrait pas rester non plus.

Le média portugais Leonino annonce en effet que le coach du Sporting, Rui Borges, ne serait pas convaincu par les qualités d'Alexandropoulos. Arrivé en 2022 contre 4,5 millions en provenance du Panathinaïkos, il est toujours sous contrat jusqu'en 2027 au Portugal, mais le club souhaiterait d'ores et déjà le revendre.

Sotiris Alexandropoulos n'a disputé que 13 matchs avec l'équipe A du Sporting Lisbonne, et le Panathinaïkos dispose toujours d'une partie des droits sur le joueur (30%). Si aucune vente n'est possible, on devrait se diriger à nouveau vers un prêt. Mais même comme ça, on doute de le revoir en Belgique.