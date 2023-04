La comparaison douloureuse de Butez entre Nainggolan et Lamkel Zé : "Il ne lui arrive pas encore aux chevilles"

Arrivé à l'Antwerp en 2020, Jean Butez a déjà vu un beau paquet de coéquipiers défiler. Parmi eux, les excentriques Radja Nainggolan et Didier Lamkel Zé.

Jean Butez est arrivé du côté de l'Antwerp en 2020 et a déjà vu un beau paquet de coéquipiers défiler. Parmi ceux-ci, on note par exemple Radja Nainggolan et Didier Lamkel Zé, deux joueurs connus pour leur personnalité bien trempée.

"Ce sont deux joueurs égocentriques au caractère bien prononcé" lance un Jean Butez sans complexe dans les colonnes de Het Nieuwsblad. "Mais Didier n'arrive pas aux chevilles de Radja, et ce, à plusieurs égards. Didier a provoqué des vives tensions dans le vestiaire et a perturbé la dynamique du groupe."

Malgré ses multiples frasques et problèmes comportementaux, Radja Nainggolan avait une bonne réputation dans le vestiaire du Great Old. "C'est un joueur expérimenté et quelqu'un qui veut le bien du groupe. Je ressens vraiment son absence. Non seulement à cause de ses qualités, mais c'est aussi un excellent metteur d'ambiance" a conclu Jean Butez.