Malines s'inquiète avant la finale de Coupe : "Nous sommes en retard sur toute la saison"

Malines a confirmé sa mauvaise passe, et s'est pris une belle gifle ce samedi après-midi face à OHL (1-4).

Malines est en roue libre en cette fin de saison. Sans pression d'ici la fin de la phase classique du championnat, les Malinois, 13e, n'ont plus grand-chose à jouer. Il n'empêche que l'équipe enchaîne les prestations médiocres depuis des semaines et affiche une forme inquiétante avant la finale de la Coupe de Belgique, prévue le 30 avril prochain face à l'Antwerp.

En interview d'après-match, le Malinois Jordi Vanlerberghe a regretté le manque d'implication affiché dernièrement. "On voulait bien commencer, mais on s'est retrouvés menés dès la 4e minute. Et puis, trois buts évitables ont suivi. Ils sont tombés bien trop facilement."

"L'explication ? Je ne peux pas l'expliquer",a concédé le joueur de Malines. "Nous voulons aller en finale de la Coupe avec un bon sentiment, nous avons trois semaines de plus pour nous y préparer. Nous devons vraiment nous améliorer. On peut avoir une baisse de régime de temps en temps, mais cela fait une saison entière que nous sommes en retard. Nous devons tourner le bouton, et montrer que nous sommes fiers de jouer à Malines."