Malgré la concurrence, un incontournable de Chelsea prolonge l'aventure de deux saisons

Le latéral gauche vient de passer le cap des 150 matchs avec les Blues mais ne veut pas s'arrêter là. De retour de blessure, il vient de prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires.

Malgré les investissements très conséquents en début de saison et en janvier, Chelsea vit une saison calamiteuse et pourrait déjà faire un grand tri dans son effectif en vue de la saison prochaine. Les Blues sont à la 11e place du classement et peuvent déjà préparer la mouture de la future saison.

En concurrence avec Marc Cucurella, Ben Chilwell a manqué une dizaine de rencontres toutes compétitions confondues entre novembre et janvier en raison d'une blessure aux ischios. Depuis son retour, le joueur de 26 ans alterne entre titularisations et montées au jeu mais n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau.

Cela ne semble cependant pas effrayer les Londoniens, qui viennent d'officialiser la prolongation du contrat de Ben Chilwell pour deux saisons supplémentaires. L'international anglais (18 sélections, un but) est désormais lié avec Chelsea jusqu'en 2027. "Je suis heureux que le club me considère dans ce projet long terme et cette prolongation de contrat me réjouit beaucoup" a commenté le joueur dans le communiqué du club.