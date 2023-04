Un ancien Diable Rouge va entraîner en Nationale 1 !

8e de Nationale 1, Heist est assuré de rester dans la série la saison prochaine. Le club flamand alors décidé, avec ambition, de nommer un nouveau coach sur son banc.

Il s'agit de Sepp De Roover (38 ans). Il quittera ainsi son rôle d'entraîneur de l'équipe B du Lierse à la fin de la saison.

Durant sa carrière de joueur, De Roover a joué en Belgique (Westerlo et Lokeren) et aussi aux Pays-Bas (PSV, NAC Breda, Sparta Rotterdam, Willem II). Il compte deux sélections avec les Diables Rouges.

Sepp De Roover is de nieuwe trainer van KSK Heist volgend seizoen. Sepp is trainer van de B-kern van Lierse Kempenzonen, voordien bij Wezel Sport. Als speler actief in Nederland, bij onder meer Groningen en NAC. Speelde ook 2 wedstrijden voor de Rode Duivels.#nieuwetrainer pic.twitter.com/TA7igzqBTb