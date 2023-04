Roger Schmidt assume ses choix : "Je fais ce que je veux"

Benfica a chuté à domicile contre l'Inter Milan (0-2) ce mardi en quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Roger Schmidt, l'entraîneur du Benfica Lisbonne n'a pas fait une croix sur les espoirs de qualification en demi-finale malgré cette défaite. "En Italie, nous devons gagner. Deux buts d'écart, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais nous devons y croire. C'était un match équilibré, avec peu d'occasions. En deuxième mi-temps, nous avons mis plus de pression, mais nous avons encaissé un but. Nous avons essayé de nous créer des occasions, mais ce n'est pas facile contre cette équipe, qui est très bien organisée et qui défend avec beaucoup de joueurs", a confié le coach lisboète dans des propos relayés par A Bola.



"Selon moi, le penalty est une mauvaise décision de l'arbitre. Cela étant dit, nous avons fait de notre mieux. Dans cette compétition, nous jouons tout le temps contre de très bonnes équipes et ces équipes sont très efficaces et réussissent à gagner ce genre de rencontres", a souligné celui qui a surpris son monde en ne réalisant qu'un changement : l'entrée de David Neres à la place de Florentino Luis à la 64e minute.

Un choix parfaitement assumé par le technicien allemand. "Je crois en tous mes joueurs, mais c'est ma décision. Oui, je peux faire cinq remplacements, mais ce n'est pas une obligation. Je fais ce que je veux. Les joueurs qui étaient sur le terrain créaient le danger, nous avons eu une belle occasion en fin de match par Gonçalo Ramos. Je ne voulais pas le sortir. Pas lui, ni Rafa (Silva, ndlr)."