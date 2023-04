Victime d'un léger malaise cardiaque, le gardien de la Juventus donne de ses nouvelles

Un moment de frayeur a parcouru la Juventus Stadium à la 44e minute de la rencontre entre la Vieille Dame et le Sporting Portugal en quarts de finale aller d’Europa League. Peu avant le retour aux vestiaires, le gardien polonais de la Juventus Wojciech Szczęsny est victime d’un léger malaise cardiaque et est immédiatement remplacé par Mattia Perrin.

Dès ses deux pieds mis en dehors de la pelouse, Szczęsny a été pris en charge par le personnel médical présent afin d’évaluer la dangerosité de ce malaise. Après la partie, le portier de 32 ans s’est voulu rassurant.

"Des examens médicaux ont été faits, tout va bien. J’avais peur et je n’arrivais pas à respirer mais maintenant, tout va bien. Les examens ont confirmé qu’il n’y avait pas de problème" a confirmé Wojciech Szczęsny en fin de rencontre.

Wojciech Szczęsny was in tears as he was subbed off vs. Sporting in the first half after feeling a pain in his chest. pic.twitter.com/JyoCqC3sfs