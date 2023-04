"Vous n'auriez pas dû faire cela" : échange tendu entre José Mourinho et un journaliste néerlandais

A 60 ans, le Special One n'a rien perdu de son trashtalking. Un journaliste en a fait les frais après Feyenoord - AS Roma.

Le match entre Feyenoord et l'AS Roma était définitivement plus qu'un quart de finale aller de Conférence League. C'était surtout la revanche de la finale de l'an dernier, un match qui a laissé des traces. Hier, la victoire 1-0 des Néerlandais a semblé exorciser quelques démons qui dormaient encore à Rotterdam par rapport au match de la saison passée, lui aussi remporté par le plus petit écart.

Un suiveur de Feyenoord a donc voulu répondre au cynisme du Special One en faisant le parallèle entre les deux rencontres : "La Roma a eu des occasions mais a manqué d'efficacité...comme Feyenoord en finale la saison passée. Vous êtes d'accord ?" a-t-il fait remarquer en conférence de presse.

Une mauvaise idée face à un José Mourinho énervé : "Ah, aujourd'hui nous sommes d'accord ?" a-t-il rigolé avant de poursuivre : "Pendant les dix derniers mois, vous avez pleuré (rires). Mais vous n'auriez pas dû faire ça. Vous savez pourquoi ? On ne peut pas gagner un match que l'on a déjà perdu. Le seul problème pour Feyenoord aujourd'hui, c'est que le match n'est pas encore terminé. C'est la mi-temps". Le match retour s'annonce bouillant, y compris en conférence de presse.