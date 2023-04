Un coéquipier de Courtois et Hazard risque une grosse suspension

Après la défaite du Real Madrid face à Villarreal (2-3) en Liga le 8e avril dernier, le milieu de terrain a frappé Alex Baena, accusé d'avoir tenu des propos désobligeants envers sa famille.

Ce lundi, le Comité de Lutte contre la Violence Espagnol a décidé de renvoyer cette affaire devant le Comité des Compétitions de la Fédération, d'après les informations de la Cadena SER.

Une mauvaise nouvelle pour Federico Valverde (24 ans, 28 matchs et 7 buts en Liga cette saison) car l'Uruguayen s'expose à une suspension comprise entre 4 et 12 matchs. Avant le moindre verdict, Valverde et Baena vont être auditionnés pour faire toute la lumière sur cette histoire.