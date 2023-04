Le Standard espère toujours terminer dans le top 4 : "On supportera Eupen et Ostende"

Ce dimanche soir (18h30), le Standard de Liège se déplacera à Den Dreef pour y affronter OHL lors de la 34ème journée de Jupiler Pro League.

Assuré de disputer les Playoffs 2, le Standard de Liège peut encore espérer terminer dans le top 4 en cas de victoire à OHL tout en comptant sur un faux-pas de Bruges et de La Gantoise. "Dans le groupe, on espère toujours terminer dans le top 4. Ce sera compliqué, mais c'est toujours possible avec un peu de chance. Oui, il faudra gagner et on supportera Eupen et Ostende dimanche", a confié en souriant Filippo Melegoni en conférence de presse. "On croit en ce qu'on fait, et on ne veut pas s'arrêter là. On doit aller jusqu'au bout et atteindre notre objectif, à savoir obtenir un ticket européen", a expliqué le médian polyvalent.

"Si cela ne tient qu'à moi, je reste au Standard"

Quel avenir pour l'Italien prêté par le Genoa ? "Si cela ne tient qu'à moi, je reste au Standard. Je me sens bien ici à Liège. Si le Genoa remonte en Serie A ? Je ne sais pas ce qu'il se passera et je n'ai pas trop envie d'y penser à vrai dire. Je suis focus sur notre fin de saison et les matchs qu'il reste à disputer", a précisé le joueur âgé de 24 qui espère de nouveau recevoir du temps de jeu ce week-end contre OHL. "J'essaie de donner tout ce que j'ai lors de chaque rencontre et d'être prêt quand le coach fait appel à moi. Mon but est d'aider l'équipe. Je m'attends à un match compliqué dimanche, mais on est sur une bonne série et on est prêts à disputer un gros match", a-t-il ajouté.

"Disputer des mauvais matchs peut arriver à tout le monde"

Critiqué par les supporters après la défaite à domicile contre Seraing lors du derby, Melegoni fait désormais partie des joueurs les plus fiables de l'effectif liégeois. "Disputer des mauvais matchs peut arriver à tout le monde. Je n'étais pas à 100% à cette époque alors que maintenant c'est le cas. J'ai évolué à plusieurs positions différentes avant de jouer à mon poste lors des deux dernières rencontres. Je suis vraiment content si les fans ont changé d'avis me concernant. Je me donnerai toujours à fond pour ce maillot, ça s'est certain", a conclu Melegoni.