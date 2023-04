Mauvaises nouvelles en provenance de l'infirmerie de l'Antwerp

Mark van Bommel ne peut toujours pas compter sur Jurgen Ekkelenkamp contre le STVV.

L'Antwerp se déplace à Saint-Trond pour la dernière journée de D1A. Il n'y a plus d'enjeu pour les deux clubs, mais l'Antwerp joue toujours pour un point et demi en vue des Playoffs 1.

Pour ce faire, Mark van Bommel ne pourra probablement pas compter sur le Néerlandais Jurgen Ekkelenkamp, rapporte Het Nieuwsblad. Le Néerlandais a manqué les trois derniers matchs de championnat du Great Old. Anthony Valencia ne sera pas non plus présent au STVV, ni à la finale de la Coupe. Entre-temps, Koji Miyoshi s'entraîne en grande partie avec le groupe, tandis que Björn Engels est toujours en rééducation et s'entraîne individuellement. Pieter Gerkens, dont le contrat expire cet été, ne jouera plus cette saison à l'Antwerp.