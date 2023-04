Trois Genkois de retour pour le déplacement à Charleroi?

Le KRC Genk terminera sa phase classique Charleroi dimanche soir. Et plusieurs revenants sont attendus dans l'effectif de Wouter Vrancken.

Après la claque infligée à Anderlecht dimanche dernier, le Racing Genk veut terminer sa phase classique en beauté et assurer sa première place avant les playoffs, contre des Zèbres qui visent un ticket pour les playoffs 2.

Une rencontre pour laquelle Wouter Vrancken récupérera, en principe, des forces vives, puisque trois titulaires potentiels absents contre Anderlecht devraient faire leur retour dans l'effectif limbourgeois pour ce déplacement au Mambourg.

C'est certain pour le capitaine Bryan Heynen, qui est de retour de suspension. Yira Sor et Daniel Munoz récupèrent bien des blessures qui les avaient privés du match contre Anderlecht et devraient faire le déplacement à Charleroi. Carlos Cuesta et Tolu Arokodare, en revanche, ne seront pas de la partie.