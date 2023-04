🎥 Chaos total lors d'un match au sommet en Grèce

Choc au sommet entre l'Olympiakos et l'AEK Athènes dimanche soir mais ce ne sera pas le résultat qui sera malheureusement retenu. En effet, dès le coup de sifflet final, des supporters de l'Olympiakos ont envahi le terrain pour semer le trouble.

Malgré les jets de fumigènes et de sièges arrachés des tribunes, les forces de l'ordre ont tenté de repousser les supporters. Ces derniers ont réagi après la défaite de leur équipe en plein tourment dans le championnat et qui accuse la Fédération de truquer la compétition.

"Toute la Grèce est dégoûtée. Les escrocs de (la fédération hellénique de football) et le gouvernement, incapable de s’occuper d’eux, ont tué le football", avait déclaré l'Olympiakos dans un communiqué.

Clashes erupt in #Greece after the Olympiacos vs Aek football match. #olyaek @CGTNEurope #αεκ #ολυμπιακος #Aek #olympiacos pic.twitter.com/feFz1YTZ5d