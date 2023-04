Debast et Vertonghen arriveront rouillés chez les Diables...s'ils sont repris

Qu'adviendra-t-il des internationaux du Sporting d'Anderlecht ? À presque 2 mois de la prochaine fenêtre internationale, Zeno Debast et Jan Vertonghen, entre autres, risquent d'arriver à court de rythme...

C'était évidemment la grande question, au sortir de l'élimination d'Anderlecht de toute compétition officielle à quelques jours d'intervalle. Que vont faire les joueurs ? Et plus généralement, tous les employés du club ?

Brian Riemer l'a affirmé : pas question de vacances pour lui mais de "travailler chaque heure pendant des mois" pour préparer la suite. Jesper Fredberg fera de même. Et du côté des joueurs ? "Nous allons faire en sorte que nos internationaux continuent de travailler. Les jeunes aussi. Ceux qui ne resteront pas ne devront pas s'entraîner", explique le coach. On saura donc très vite qui reste et qui s'en va.

Debast avec les U21 ?

Jan Vertonghen et Zeno Debast resteront donc 55 jours sans compétition officielle avant de rejoindre les Diables Rouges, début juin. Au programme, deux matchs, face à l'Autriche et en Estonie. Pour Debast, ce n'est en théorie pas la seule option, puisqu'il peut aussi aller renforcer les U21 à l'Euro, en Géorgie.

© photonews

Domenico Tedesco avait laissé sous-entendre que les joueurs n'ayant pas de temps de jeu en A pourraient être mis à disposition de Jacky Mathijssen, et Debast n'a pas disputé une minute en mars dernier alors qu'il était en grande forme. Sans rythme, il ne doit pas espérer beaucoup mieux. Trois matchs minimum, et en tant que titulaire, avec les U21, est peut-être l'idéal avant de revenir à Anderlecht pour la préparation.

Pour Jan Vertonghen, la situation est un peu plus compliquée. Depuis plusieurs semaines, Brian Riemer le répétait : l'enchaînement des matchs ne pose aucun problème au vétéran de 36 ans (ce 24 avril!), justement parce que cela le garde dans le rythme. Sans matchs pendant deux mois, Vertonghen devra travailler dur pour rester en forme.

Tedesco est un perfectionniste : il ne laissera rien au hasard et aura prévu une solution...ou décidera de se passer de "Sterke Jan", malgré ses bons matchs en Suède et en Allemagne. La sortie de Vertonghen à la pause à Cologne et le glissement d'Arthur Theate en défenseur central gauche étaient peut-être un indicateur de ce qui nous attend en juin...