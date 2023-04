Double frustration pour Steven Alzate : "C'est décevant, mais cela fait partie du jeu"

Ce dimanche, le Standard de Liège a chuté sur le pelouse d'OHL (3-2) lors de la 34ème journée de Jupiler Pro League.

La belle série de trois victoires de suite a pris fin à OHL pour le Standard de Liège. Les Rouches ont été trop amorphes à Den Dreef et ont eu les pires difficultés à bousculer les Louvanistes. "Un résultat décevant, nous n'avons pas été à notre meilleur niveau et c'est frustrant par rapport à nos dernières prestations qui étaient bonnes", a confié Steven Alzate à l'issue de la rencontre.

Outre la défaite, l'autre mauvaise nouvelle de la soirée était le carton jaune du milieu de terrain. Il manquera le premier match des Playoffs 2. "Sur le moment, je joue le ballon et je ne pense pas à la suspension. C'est frustrant mais cela fait partie du jeu. Je serai derrière les gars le week-end prochain. Je sais que je serai bien remplacé comme Filippo (Melegoni) l'a fait pour Gojko (Cimirot). Je vais m'entraîner dur pour être à nouveau décisif lors des cinq derniers matchs", a souligné le joueur prêté par Brighton.

L'international colombien veut remporter les PO2 et décrocher le précieux ticket européen. "C'est le but et si on y parvient, la saison sera alors réussie. Jouer sur la scène européenne influencera-t-il mon choix de rester au Standard ? Tous les joueurs veulent disputer la Coupe d'Europe donc oui, ce sera une option", a conclu Alzate.