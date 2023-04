Encore un entraîneur viré en Premier League !

La liste des entraîneurs de Premier League démis de leurs fonctions s'allonge : un mois après son intronisation, Cristian Stellini n'est déjà plus l'entraîneur de Tottenham.

C'est Antonio Conte qui doit sourire. Viré il y a un mois, l'entraîneur italien avait été remplacé par un compatriote, Cristian Stellini. Entraîneur adjoint des Spurs depuis 2021, l'homme de 48 ans avait été invité à terminer la saison sur le banc londonien après le limogeage de son ancien T1.

Cependant, Tottenham vient de prendre une énorme gifle sur la pelouse de Newcastle (6-1, le score était de 5-0 après 21 minutes). Une seconde défaite consécutive pour les Spurs qui ne comptent qu'un succès sur les cinq derniers matchs. Un bilan insuffisant dans un club pour lequel le mois d'avril a été meurtrier dans la lutte pour la qualification en Ligue des Champions.

Tottenham compte désormais six points de retard et deux matchs de moins que Manchester United, quatrième, et vient de limoger Cristian Stellini. Un troisième entraîneur en un an va donc prendre place sur le banc du Tottenham Hotspur Stadium