📷 Même sans penaltys, un ancien de Pro League se range parmi les plus prolifiques d'Europe

L'ancien joueur de Charleroi a inscrit 26 buts cette saison, sans penalty. Il se range Ă la sixiĂšme place des attaquants les plus prolifiques de la saison.

Victor Osimhen et le Napoli réalisent une superbe saison. Malgré l'élimination frustrante en quarts de finale de Ligue des Champions, les Napolitains viennent de faire tomber une Juventus pourtant revigorée par l'annulation de sa suspension de 15 points et foncent tout droit vers le titre en Série A.

Si Khvicha Kvaratskhelia est assurément la plus grande révélation de la saison à Naples, l'exercice de Victor Osimhen est loin de passer inaperçu. L'ancien attaquant du Sporting Charleroi en est à 26 buts inscrits toutes compétitions confondues... sans avoir marqué le moindre penalty.

Une statistique rare pour les attaquants les plus prolifiques d'Europe. Le Nigérian est classé 6e des attaquants les plus décisifs de la saison, mais demeure le seul joueur du top 10 à ne pas avoir marqué depuis le point de penalty. Le classement est évidemment dominé par le phénomène Erling Haaland (48), devant Kylian Mbappé (34) et... Marcus Rashford, qui réalise également une très belle saison en passant relativement inaperçu comparé à ses comparses (28).