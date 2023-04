Déjà un départ sur un échec pour Charles De Ketelaere ?

Charles De Ketelaere pourrait-il d'ores et déjà quitter l'AC Milan ? À en croire une chaîne lombarde, c'est une option envisagée.

Charles De Ketelaere a coûté très cher à l'AC Milan (environ 35 millions d'euros), et sa première saison est un échec, on peut difficilement le nier. Le grand talent brugeois a disputé 35 matchs toutes compétitions confondues et délivré une passe décisive, sans donner d'assist. Mais dans le jeu également, il a souvent déçu.

Mais à seulement 22 ans, CDK pouvait compter sur la patience de Milan et de sa direction. Souvent défendu par ses équipiers et son entraîneur, le Belge vit une saison de transition difficile, probablement plus que prévu, mais il semblait clair qu'il recevrait encore sa chance la saison prochaine.

Tele Lombardia, cependant, a d'autres informations : d'après le média milanais, l'AC envisagerait un...échange entre Charles De Ketelaere et l'international italien (11 caps) Gianluca Scamacca (24 ans), de West Ham.

Scamacca avait rejoint l'Angleterre en provenance de Sassuolo pour un montant comparable à celui déboursé par Milan pour De Ketelaere (36 millions). Il a lui aussi vécu une saison délicate, perdant sa place dans le groupe ces dernières semaines.