Grande décision concernant l'avenir de Marco Reus

Le capitaine du Borussia Dortmund va prolonger son aventure dans son club de toujours.

Marco Reus jure fidélité au BvB. En fin de contrat au 30 juin, le capitaine des Marsupiaux a prolongé ce jeudi son contrat d'un an avec le Borussia Dortmund, soit jusqu'en juin 2024.

Auteur de 8 buts et 7 passes décisives cette saison, Marco Reus a accepté de baisser considérablement son salaire pour prolonger son contrat. Selon Bild, il va passer de 12 M€ à 7 M€ par an. Un signe de plus de son attachement au club allemand.