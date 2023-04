Première décision forte : Anderlecht se sépare de Lior Refaelov

Cette semaine, Jesper Fredberg allait rencontrer les joueurs afin de discuter de leur avenir. Si Islam Slimani devrait prolonger, ce n'est pas le cas de Lior Refaelov, qui fait ses adieux.

Lior Refaelov n'est plus un joueur du RSC Anderlecht. Alors qu'il vient de fêter ses 37 ans, l'Israélien arrive en fin de contrat en juin prochain, et le directeur sportif Jesper Fredberg a rencontré le joueur cette semaine pour discuter de son avenir à court terme.

On savait que si Refaelov venait à prolonger, cela aurait été avec un salaire nettement réduit. Si le Soulier d'Or 2020 n'était pas forcément donné partant, Fredberg ayant souligné l'importance de son expérience au sein du vestiaire, cela sentait tout de même la fin. C'est désormais officiel : Lior Refaelov quitte le RSCA, après 2 saisons de bons et loyaux services.

Thank you for everything, Rafa.



RSC Anderlecht neemt afscheid van Lior Refaelov. Après deux saisons en Mauve et Blanc, le contrat de Rafa ne sera pas renouvelé. 🟣⚪ pic.twitter.com/PLpqUZNNSF Anderlecht (@rscanderlecht) April 27, 2023

Refaelov part sur un bilan de 91 matchs, 25 buts et 13 passes décisives. Cette saison, il a cumulé 45 rencontres toutes compétitions confondues (6 buts, 7 assists) et était un titulaire très important, mais a parfois manqué du coup de rein nécessaire pour faire la différence ces derniers mois.

On attend désormais des nouvelles du "cas" Slimani, qui devrait lui bel et bien prolonger son contrat. Ce départ de Lior Refaelov implique une chose : il faudra du renfort au poste de n°10, car en l'absence de Verschaeren lourdement blessé, Anderlecht n'a plus aucun joueur de poids à ce poste...