Virton ne baisse pas les bras et y croit toujours : "Nous avons encore une chance de nous maintenir"

Lanterne rouge de Challenger Pro League, l'Excelsior n'a plus son sort entre les mains, et doit impérativement terminer par un six sur six pour espérer se maintenir.

Dernier avec quatre points de retard sur les U23 du Standard et de Genk à deux journées du terme, Virton est dans l'obligation de réaliser un 6 sur 6 face à ses deux concurrents directs, tout en espérant un autre faux pas d’au moins une des deux formations. "Nous n'avons plus notre destin en mains, il faudra gagner au Standard le vendredi 5 mai sinon ce sera fini", nous confie José Jeunechamps. "L'ambiance morose ? Non, il y a un mois et demi, le groupe était déjà condamné. Nous sommes parvenus à rallumer la flamme, mais nous n'avons pas été capables d'enchaîner. Sans oublier l'unique but encaissé contre Lommel sur une erreur d'arbitrage qui a coupé l'élan de l'équipe car nous affichions un bilan de 7 points sur 9. Nous avons dit que nous ne lâcherons rien, et nous nous y tiendrons", prévient le T1 des Gaumais.

"Tout faire pour inverser la situation délicate et compliquée dans laquelle nous nous trouvons"

Les Gaumais ne veulent pas entendre parler de malchance. "Il ne faut pas en faire une excuse. Il faut assumer et tout faire pour inverser la situation délicate et compliquée dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons encore une chance de nous maintenir. Il nous manque cette efficacité dans les deux rectangles et les "expected goals" le démontrent. Les voilà les explications", souligne l'ancien coach de Mouscron et Seraing.

"Nous avons encore une possibilité de nous sauver"

Virton aurait préféré jouer ce week-end. "Nous avons tellement été nuls la semaine dernière à Deinze (3-1) que nous voulions directement enchaîner pour prouver que nous valions mieux que ça. La plus mauvaise rencontre de Virton depuis mon arrivée ici. Une défaite enregistrée dans un moment clé qui plus est. Nous allons devoir rectifier les choses pour changer la donne. Il faut rester positif et se dire que nous avons encore une possibilité de nous sauver au vu du contexte. Lors du match aller des Playoffs face au SL16 FC, nous avions huit points de retard. Nous avons gagné et sommes revenus à cinq longueurs. La suite, on la connaît puisque nous comptons quatre points de retard à deux journées de la fin", a conclu Jeunechamps.