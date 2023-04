Enfin un grand retour dans le noyau du Barça !

Le FC Barcelone va pouvoir compter sur une arme de choix pour valider son titre de champion d'Espagne. Les Catalans comptent 11 points d'avance sur le Real Madrid alors qu'il ne reste que 7 rencontres à disputer. Autre bonne nouvelle pour Xavi, l'infirmerie se vide et des joueurs importants font enfin leur retour dans le groupe.

Pour affronter le Betis ce week-end, l'entraîneur du Barça enregistre notamment le retour du défenseur central Andreas Christensen, absent depuis la trêve internationale. Mais c'est un absent de bien plus longue date qui fête aussi son retour. En effet, Ousmane Dembélé est pleinement remis de sa blessure aux ischios encourue au mois de janvier et sera, lui aussi, de la partie.

En conférence de presse, Xavi a d'ailleurs parlé du retour de l'international français. "Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme lui. Bien sûr, il nous a manqué." Si Ousmane Dembélé ne sera peut-être pas immédiatement titulaire, il pourrait se montrer important dans la validation du titre pour le Barça.

