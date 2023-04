Jesper Fredberg explique les raisons du départ de Lior Refaelov

Dans le communiqué officiel accompagnant l'annonce de fin de collaboration avec Lior Refaelov, Jesper Fredberg a expliqué les raisons du départ de l'Israélien. "Nous disons au revoir à un joueur qui a beaucoup donné au club. Rafa n'est pas juste un joueur de classe sur le terrain, c'est aussi un vrai gentleman en dehors. Mais à l'heure actuelle, le club doit prendre des décisions en fonction de sa stratégie pour l'avenir", lit-on.

"C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas prolonger son contrat". Refaelov quitte Anderlecht après deux saisons et sur un bilan de 91 matchs, 25 buts et 13 passes décisives. Cette saison, il a cumulé 45 rencontres toutes compétitions confondues (6 buts, 7 assists).



Thank you for everything, Rafa.



RSC Anderlecht neemt afscheid van Lior Refaelov. Après deux saisons en Mauve et Blanc, le contrat de Rafa ne sera pas renouvelé. 🟣⚪ pic.twitter.com/PLpqUZNNSF