Les ambitions fortes de Casper Terho avec l'Union

L'ailier finlandais commence à se faire remarquer et à recevoir sa chance avec l'Union Saint-Gilloise. Il a dévoilé ses ambitions avec le club pour cette fin de saison.

Le Nieuwsblad s'est entretenu avec Casper Terho, qui a marqué lors du match retour face à Leverkusen (1-4) puis s'est à nouveau distingué en plantant un doublé à Courtrai lors de la dernière journée de la phase classique (2-4).

Le Finlandais, arrivé l'hiver dernier, s'est d'abord exprimé sur son intégration à l'Union. "Les six premiers mois sont effectivement difficiles, il y a une culture complètement différente ici. Bien sûr, j'ai besoin d'un temps d'adaptation, c'est aussi la première fois que je quitte mon pays d'origine et ma famille. C'était difficile, mais mon équipe m'aide du mieux qu'elle peut. Je ne parle ni français ni néerlandais et mon anglais n'est pas très bon non plus."

Terho semble bien lancé désormais, et n'a qu'une seule idée en tête avec les Bruxellois : le titre, bien sûr. "Bien sûr, je veux jouer plus. Mais je réalise aussi que la qualité au sein de ce noyau est très élevée. Mon ambition personnelle pour le reste de cette saison est de jouer plus de minutes, même si l'équipe est la chose la plus importante. Nous voulons être champions. Nous jouons encore deux fois contre Genk et nous avons toujours tout entre nos mains", a-t-il déclaré.