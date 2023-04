Révolution à la tête d'un club de D1A

Le KV Courtrai a annoncé les départs conjoints de Matthias Leterme et Ronny Verhelst, à la tête du club depuis 2009 et 2020.

Matthias Leterme et Ronny Verhelst, directeur général et président du KV Courtrai, ont annoncé leur démission du conseil d'administration. Le club flandrien a communiqué la nouvelle ce vendredi via son site officiel.

Matthias Leterme était au KVK depuis 2009 et Ronny Verhelst président depuis 2020. "Sous leur direction, le KV Courtrai est devenu un club stable de D1A. Le club leur en est très reconnaissant et leur souhaite le meilleur pour la suite", lit-on.