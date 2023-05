Arsenal et Trossard vont-ils tout perdre en cette fin de saison ? "Beaucoup de choses peuvent encore arriver"

Arsenal était, il y a encore quelques semaines de cela, vu comme le grandissime favori au titre de Premier League. Seulement, les coéquipiers de Leandro Trossard pataugent et ont depuis vu Manchester City leur chiper la place de leader.

La fin de saison promet d'être explosive en Premier League. Surtout depuis la défaite d'Arsenal contre City (4-1), puis ce week-end, qui a vu Manchester City subtiliser la première place à Arsenal après la victoire des Citizens face à Fulham (1-2). City compte ainsi 1 point d'avance, mais avec un match en moins que les Gunners.

En conférence de presse, le coach d'Arsenal Mikel Arteta ne s'est cependant pas affolé. "Nous pouvons toujours gagner la Premier League car il y a cinq matches à jouer, et beaucoup de choses peuvent encore arriver. Maintenant la course au titre n’est plus entre nos mains. Mais ce qui reste entre nos mains, c’est d’essayer de jouer et de gagner les matches qu’il nous reste, et le reste dépendra de City."

Comme souvent, le tacticien espagnol essayait également de voir le positif. "Je suis incroyablement fier et reconnaissant à tous ceux qui ont contribué à ramener la qualification en Ligue des champions à ce club à cinq ou six matches de la fin de la saison, ce qui est quelque chose qui n’est pas arrivé depuis une décennie ici."