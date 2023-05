Frank Boeckx conseille Bart Verbruggen sur son avenir

L'ancien entraîneur des gardiens du RSCA connaît évidemment bien le jeune portier Néerlandais. L'intérêt est présent, le joueur devra faire le bon choix.

La cote de Bart Verbruggen est montée en flèche ces six derniers mois grâce à ses performances de haute voltige, tant sur la scène européenne que domestique. A Anderlecht, on se prépare à perdre le gardien de 20 ans cet été mais comme Frank Boeckx l’avait précédemment rappelé, Hendrik Van Crombrugge et Colin Coosemans seront là pour faire le travail.

Dans le podcast MIDMID, l’entraîneur des gardiens du début de saison, qui a quitté Neerpede pour des raisons familiales, a prodigué des conseils à Verbruggen sur son avenir. « Il n’a joué que six mois en première division. Il ne faut pas aller trop vite et surtout ne pas s’emballer. Il est important pour lui d’opter pour le projet avec le plus de temps de jeu. Être acheté par un grand club européen avant d’être prêté à Anderlecht, ce serait le meilleur plan. »

Il faut dire que le jeune gardien a tout d’un futur grand. Recruté par le RSCA Futures lorsqu’il évoluait encore au NAC Breda, Bart Verbruggen a convaincu dès sa première occasion en équipe A. Désormais sur les tablettes de grands clubs, il ne faudra pas faire le mauvais choix pour ne pas voir cette bonne vague s’en aller rapidement.